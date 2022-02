Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ocado: entouré avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 02/02/2022 à 16:10









(CercleFinance.com) - Ocado bondit de 7% à Londres, soutenu par un relèvement d'opinion chez Credit Suisse directement de 'sous-performance' à 'surperformance', avec un objectif de cours rehaussé de 17% environ à 1750 pence sur le titre du distributeur alimentaire en ligne.



Le broker explique notamment avoir une plus grande confiance dans la profondeur des partenariats existants après le lancement d'Ocado Re:Imagined, que la performance du cours reflète ses préoccupations-clés, et que son niveau actuel offre une opportunité d'achat.





Valeurs associées OCADO GROUP LSE +5.15%