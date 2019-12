Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ocado : dans le vert avec un relèvement de broker Cercle Finance • 10/12/2019 à 14:07









(CercleFinance.com) - A contre-courant de Londres, Ocado gagne 1,3% avec le soutien de Berenberg qui, jusqu'alors à 'conserver' sur le dossier, est passé à 'achat' avec un objectif de 1.635 pence, mettant en avant le changement de statut du distributeur britannique ces dernières années. Selon le broker allemand, les distributeurs alimentaires classiques sont contraints de revoir leur offre en ligne, ce à quoi Ocado, devenu fournisseur global de solutions d'e-commerce, peut les aider et ainsi capitaliser sur son savoir-faire technologique, jugé 'différenciant'.

Valeurs associées OCADO GROUP LSE +0.87%