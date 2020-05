Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ocado : bien orienté avec des propos de broker Cercle Finance • 11/05/2020 à 10:44









(CercleFinance.com) - Ocado prend 2,3% à Londres avec le soutien de Berenberg qui réaffirme son conseil 'achat' avec un objectif de cours relevé de 1725 à 2225 pence sur le titre du distributeur alimentaire en ligne britannique, sur fond de bond de la demande lié à la crise sanitaire. 'En dépit des vents contraires sur les coûts liés au Covid-19, Ocado continue d'attendre du levier opérationnel dans ses activités de distribution, mettant en avant les bénéfices des solutions d'épicerie en ligne automatisée', note l'intermédiaire financier.

Valeurs associées OCADO GROUP LSE +2.35%