Obsèques de Catherine Laborde le 6 février à Paris

La présentatrice météo Catherine Laborde à Paris, le 21 mars 2013 ( AFP / Bertrand GUAY )

Les obsèques de l'ancienne présentatrice météo Catherine Laborde, décédée mardi à 73 ans, auront lieu le jeudi 6 février à Paris, en l'église Saint-Roch, a indiqué sa famille à l'AFP.

La cérémonie religieuse se tiendra à partir de 14H00.

"Ni fleurs ni couronnes", précise la famille, qui souhaite plutôt des dons à l'association des aidants et malades à corps de Lewy (www.a2mcl.org), la maladie dont souffrait Catherine Laborde.

Figure populaire de TF1 entre 1988 et 2017, elle souffrait de cette maladie neurodégénérative depuis 2014.

L'annonce de son décès a provoqué un tsunami d'hommages mardi. "Catherine Laborde incarnait une permanence, un repère, souvent une éclaircie", a loué Emmanuel Macron.

Le Premier ministre François Bayrou a révélé qu'elle était "(s)on amie, (s)a copine d'adolescence", connue "en hypokhâgne au lycée Montaigne à Bordeaux et au conservatoire". "Elle était la grâce et la vie, la fragilité et l'enthousiasme", s'est-il remémoré sur X.

Le groupe TF1 a salué "sa compétence, sa bienveillance, sa joie de vivre (qui) lui valaient l'affection de toutes celles et tous ceux qui la côtoyaient".

Les téléspectateurs ont été nombreux à poster photos et vidéos de cette personnalité "trésor national" sur les réseaux sociaux.