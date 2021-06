Obligations municipales américaines: un choix naturel pour les investisseurs ESG?

Au final, Invesco estime que l'investissement durable est un formidable vecteur de changement et que les obligations municipales peuvent jouer un rôle important dans les portefeuilles d'investissement ESG.

Pour le gestionnaire d'actifs, les obligations municipales imposables peuvent être intéressantes pour les investisseurs européens en particulier, compte tenu de leur avantage en matière de rendement sur les obligations municipales exonérées d'impôts et de leurs caractéristiques favorables par rapport aux obligations d'entreprises.

En parallèle, elles constituent des solutions d'investissement intéressantes, dont la couverture des engagements et le potentiel de rendements attrayants conformément à Solvabilité II, estime Invesco.

(AOF) - Quand ils cherchent à construire un portefeuille axé sur les critères ESG, les investisseurs obligataires tendent à se tourner vers le secteur privé qui offre quantité de données et de notations ESG sur des titres spécifiques, constate Invesco Fixed Income. Beaucoup moins connues dans l'univers d'investissement ESG, les obligations municipales américaines (par la suite, désignées comme « obligations municipales ») intègrent pourtant nombre des principes de l'investissement responsable, souligne le gestionnaire d'actifs.

