Obligations : le risque géopolitique restera tout aussi élevé en 2020, selon Newton IM

(AOF) - Paul Brain, directeur de la Gestion Obligataire chez Newton IM (BNY Mellon IM) estime que si les marchés qui ont la possibilité de réduire les taux d'intérêt - comme les États-Unis - disposent d'une certaine souplesse, d'autres marchés, comme l'Europe et le Japon, envisageront très probablement une certaine forme de relance budgétaire si la faiblesse économique persiste. En fonction de l'allocation de cet argent, les mesures de relance budgétaire peuvent stimuler certains secteurs et profiter à certaines entreprises, mais pas à toutes, prévient le professionnel.

Newton IM s'attend à ce que de nouvelles possibilités émergent avec le changement de la composition budgétaire et monétaire, ce qui permettra aux monnaies de diverger les unes par rapport aux autres. Cela pourrait offrir de nouvelles opportunités aux investisseurs obligataires mondiaux capables de tirer parti des mouvements plus larges des devises.

Pour le directeur de la Gestion Obligataire, la politique sera essentielle en 2020 et il s'attend à ce que l'influence du populisme et le débat en cours sur les tarifs commerciaux entre les États-Unis et la Chine restent clairement à l'ordre du jour.

Dans l'ensemble, Paul Brain pense que les niveaux de risque géopolitique seront aussi élevés en 2020 qu'ils l'étaient en 2019.