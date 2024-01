Obligations: le début d'année "corrige les excès" de fin 2023 (Octo AM)

(AOF) - Matthieu Bailly, directeur général délégué et gérant obligataire chez Octo AM, évoque "un début d'année qui corrige les excès de la fin 2023", à savoir la chute des rendements obligataires liées à des anticipations tout aussi excessives de baisses des taux de banques centrales. "Les marchés anticipaient 6 à 7 baisses de taux directeurs en Europe pour 2024 avec une première dès le premier trimestre, lorsque la principale intéressée, la BCE, en prévoyait plutôt entre 2 et 4 grand maximum avec une première plutôt lors du second semestre", rappelle-t-il.

Pour lui les marchés "ne prévoyaient rien du tout, pour la raison tout à fait logique qu'ils ne savent pas le faire", mais "achetaient simplement des obligations, ce qui faisait grimper les cours et baisser les taux". Chacun achetait "pour des raisons totalement différentes et décorrélées entre elles" , le seul point commun étant "le fait que le taux absolu restait significatif et que la fin d'année approchait, rappelant que le temps avait passé à ceux qui avaient préféré patienter tout au long de 2023".

"Beaucoup achetaient donc sans forcément regarder le taux en relatif par rapport à ce que les obligations pouvaient rapporter auparavant ni en choisissant précisément le point de courbe ou la catégorie obligataire les plus rémunérateurs", ajoute Matthieu Bailly.