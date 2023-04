Obligations des pays émergents: "se concentrer sur la qualité" (Muzinich & Co)

(AOF) - « Obligations d’entreprises des marchés émergents : Le moment est-il venu de se repositionner ? » C’est la question que pose Warren Hyland, gérant de portefeuille chez Muzinich & Co. Même si le FMI prévoit que les pays émergents « seront les principaux contributeurs à la croissance mondiale en 2023 », « il est important de se concentrer sur la qualité, vu les incertitudes de marché qui subsistent ».

La réouverture de l'économie chinoise " devrait donner un coup de fouet à la reprise économique " estime le gérant, soulignant qu' " environ 20 000 milliards de yuans d'épargne ont été accumulés " et devraient être réinjectés dans l'économie, soutenant des secteurs tels que " le tourisme, les biens de consommation, les services et l'immobilier ". Par ailleurs, les Philippines, la Malaisie et l'Indonésie devraient connaître une croissance d'environ 5 %, et la Thaïlande d'environ 4%.

" La diversification est l'arme secrète des pays émergents " ajoute encore Warren Hyland : elle offre aux investisseurs " une exposition à environ 50 pays à différents stades du cycle économique et, au sein de l'univers des obligations d'entreprises, à une gamme variée de secteurs et d'industries ".