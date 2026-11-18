(Zonebourse.com) - "Le marché des obligations d'entreprises non financières notées 'investment grade' se concentre de plus en plus sur les secteurs de la technologie, des télécommunications et de la distribution, à mesure que les hyperscalers bénéficiant de notations élevées émettent des titres de dette pour financer leurs dépenses d'investissement. Cette diversification réduite pourrait entraîner une volatilité accrue, augmentant ainsi le profil de risque de l'ensemble du marché", explique Fitch Ratings.

Vers un resserrement des conditions de financement et une hausse des coûts d'emprunt

Pour l'agence de notation financière, "une volatilité accrue pourrait entraîner un resserrement des conditions de financement pour certains émetteurs, en particulier si les rendements des Treasuries restent élevés et si les profils de crédit ou les valorisations boursières des hyperscalers s'affaiblissent, provoquant un élargissement des spreads. Cela pourrait amplifier le risque pour les émetteurs de secteurs tels que la santé, la technologie et les services publics, qui font face à d'importantes échéances à venir, en raison de coûts d'emprunt plus élevés et de la nécessité de choisir le moment opportun pour émettre des titres lors du refinancement de cette dette."

940 milliards de dollars d'émissions en 2026, dopés par l'essor de l'IA

Les émissions d'obligations d'entreprises non financières notées "investment grade" aux Etats-Unis ont totalisé 940 milliards de dollars en 2026 jusqu'à fin octobre, soit une hausse de 33% par rapport à la même période l'année dernière, selon les estimations de Fitch Ratings, en grande partie grâce à une forte augmentation des émissions liées à l'IA. Les émissions importantes de dette liées à l'IA devraient se poursuivre à court terme, mais pourraient devenir plus sporadiques si l'incertitude concernant les rendements des dépenses d'investissement liées à l'IA persiste et si la demande des investisseurs connaît des fluctuations.

Capex et IA : des dépenses record en 2027, mais une rentabilité sous surveillance

"Nous ne pensons pas que l'augmentation de l'incertitude réglementaire entourant le développement des centres de données aux Etats-Unis entraînera un recul significatif des dépenses d'investissement en 2027. Nous prévoyons que les dépenses d'investissement globales d'un ensemble mondial d'entreprises non financières notées par Fitch, y compris les hyperscalers notés par Fitch, atteindront un pic d'environ 3 000 MdsUSD en 2027, après avoir progressé à un TCAC à deux chiffres depuis 2024", observe Fitch Ratings.

Toutefois, les événements récents ont érodé le pouvoir de fixation des prix des laboratoires de pointe et soulevé des questions quant à la viabilité des niveaux actuels de dépenses d'investissement dans l'IA", détaille l'agence de notation financière.

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