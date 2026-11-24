• Objectif de croissance du chiffre d'affaires annuel 2026 relevé à au moins +24 % (vs au moins +18 % précédemment), et objectif de taux de marge d'EBIT d'environ 6 % confirmé

• Objectif 2027 : croissance du chiffre d'affaires de +20 % et taux de marge d'EBIT d'environ 6,5 %

• Objectif 2028 : croissance du chiffre d'affaires de +18 % et taux de marge d'EBIT d'environ 7 %

• Au-delà de 2028, une ambition pour les années suivantes, jusqu'en 2030, de croissance du chiffre d'affaires d'environ 13 % par an et d'une marge d'EBIT au moins égale à celle attendue pour 2028

• Une croissance portée à environ 75 % par l'organique (PCB et CIPEM) et à environ 25 % par la croissance externe

• Une allocation du cash donnant la priorité aux acquisitions, financées par la dette, et la poursuite des dividendes et des rachats d'actions

• Quatre piliers stratégiques (gagner des parts de marché PCB, développer les solutions intégrées CIPEM, développer le potentiel des usines, améliorer l'excellence opérationnelle et financière) et consolider notre socle commun (équipes, allocation du capital, digitalisation et IA, RSE)