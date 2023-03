Obiz vise un Ebitda presque trois fois plus élevé pour 2022

(AOF) - Obiz a fait savoir qu'il escomptait désormais un Ebitda de 1 million d'euros au titre de l'exercice 2022, soit un quasi triplement par rapport à 2021.La plateforme digitale de marketing relationnel responsable a fait savoir que ce relèvement de l'objectif d'Ebitda est le fruit de la croissance soutenue de son activité Programmes relationnels et affinitaires, en forte croissance de 93% sur l'année 2022 et du succès de l'intégration d'Adelya. Obiz communiquera ses résultats annuels 2022 le 13 avril prochain.

