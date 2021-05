Obiz : succès de son introduction en Bourse

(CercleFinance.com) - Obiz, plateforme digitale de marketing relationnel responsable, annonce le franc succès de son introduction en Bourse.

La demande globale s'est élevée à 1 730 155 titres, soit un taux de sursouscription global de 1,45 fois le nombre de titres offerts. La demande totale au prix de l'offre s'est ainsi élevée à 13 ME, dont 6,1 ME demandés dans le cadre du Placement Global et 6,9 ME dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert.

Le Conseil d'administration d'Obiz, réuni ce jour, a fixé le prix définitif de l'action à 7,50 E et a décidé d'exercer l'intégralité de la clause d'extension permettant la réalisation d'une augmentation de capital de 7,9 ME accompagnée d'une cession d'actions existantes d'un montant de 2,3 ME par Madame Aude Riondel et Monsieur Brice Chambard.