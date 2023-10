Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Obiz: résultat net positif au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 09/10/2023 à 13:43









(CercleFinance.com) - Obiz affiche un résultat net positif à 13000 euros pour son premier semestre 2023, contre -45000 euros un an plus tôt, avec un EBITDA qui a fortement crû de 75% à près de 0,71 million d'euros, tenant compte du plein effet de la consolidation d'Adelya.



La plateforme digitale de marketing relationnel responsable a enregistré un chiffre d'affaires de 19,1 millions d'euros, en croissance de 18% (+11% à périmètre constant), et une marge brute de 3,5 millions, en progression de 66%.



Obiz confirme ses objectifs 2023, à savoir un chiffre d'affaires supérieur à 75 millions d'euros (à minima +88% de croissance), une marge brute supérieure à huit millions (à minima +45% de croissance) et un EBITDA supérieur à deux millions (à minima un doublement).





