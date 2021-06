Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Obiz : quatre nouveaux programmes signés depuis début janvier Cercle Finance • 15/06/2021 à 14:00









(CercleFinance.com) - Obiz, plateforme digitale de marketing relationnel responsable annonce la signature de quatre nouveaux programmes relationnels et affinitaires depuis le début de l'année 2021, qui représentent plusieurs dizaines de milliers de nouveaux bénéficiaires. Elle a notamment été retenu pour concevoir, déployer et piloter les nouveaux programmes de la Société nationale des Meilleurs ouvriers de France et de l'ANORGEND, association des réservistes opérationnels et citoyens de la Gendarmerie nationale. Avec la signature de ces quatre nouveaux programmes, Obiz a d'ores et quasiment atteint son objectif annuel d'accroissement du nombre de programmes affinitaires. Les discussions se poursuivent avec de nombreuses autres sociétés de différents secteurs.

Valeurs associées OBIZ Euronext Paris -2.02%