Obiz: les objectifs annuels devraient être dépassés

(CercleFinance.com) - Obiz, un spécialiste du marketing relationnel, prévoit de signer une nouvelle année de très forte croissance en 2023 et de dépasser ses objectifs financiers annuels, ce qui lui valait de grimper de 13% mercredi à la Bourse de Paris.



Le groupe lyonnais, qui célèbre ses treize années d'existence, avait précédemment déclaré viser un chiffre d'affaires consolidé annuel de plus de 75 millions d'euros, contre 40 millions en 2022, soit à minima 88% de croissance.



La société s'était également donnée comme objectif de dégager une marge brute consolidée supérieure à huit millions d'euros, contre 5,5 millions en 2022, soit au moins 45% de croissance.



Obiz devrait également surpasser son objectif d'Ebitda consolidé de plus de deux millions d'euros, contre un million en 2022, soit à minima un doublement.



Le groupe souligne que 2024 s'annonce également comme une année record, se disant en mesure de dépasser le seuil des 100 millions d'euros de revenus annuels.



Créé en décembre 2010, Obiz a mis en oeuvre une centaine de programmes relationnels et affinitaires, pour le compte de groupes comme Vinci, Total, Axa, McDonald's, Michelin, Cogedim, La Poste ou Adecco .



Ces offres ont été proposées à destination de 35 millions de bénéficiaires (clients, collaborateurs, adhérents, sociétaires).



Le titre affiche un gain de 6% cette année, contre une hausse de l'ordre de 2% pour l'indice CAC Mid & Small.





