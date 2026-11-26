OBIZ : Le Groupe Obiz(C) signe un partenariat stratégique avec le MEDEF pour renforcer la compétitivité des entreprises et le pouvoir d'achat de leurs salariés

Un partenariat national permettant aux entreprises adhérentes du MEDEF d'accéder à un large catalogue d'offres exclusives du catalogue du Groupe Obiz ©

Des solutions complémentaires pour maîtriser les coûts de structure, améliorer le pouvoir d'achat et renforcer la fidélisation des clients

Lyon, le 26 novembre 2026 – 18h00 – Obiz (Euronext Growth ® - FR0014003711 – ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, est heureux d'annoncer la signature d'un partenariat stratégique avec le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), visant à mettre la complémentarité de ses solutions au service des entreprises adhérentes (artisans, TPE, PME et ETI) du premier réseau d'entrepreneurs de France, afin de les accompagner sur leurs enjeux de compétitivité, de pouvoir d'achat et de fidélisation.

Ce partenariat s'inscrit pleinement dans la stratégie d'Obiz © , qui vise à développer des relations durables avec les organisations et leurs écosystèmes, en créant de la valeur pour les entreprises, leurs salariés et leurs clients.

Un accord-cadre national au service des adhérents du MEDEF

Dans un contexte où la maîtrise des dépenses, l'attractivité des entreprises et la fidélisation constituent des enjeux majeurs, ce partenariat permet au Groupe Obiz © de mobiliser l'ensemble de ses expertises au bénéfice des adhérents du MEDEF.

Grâce à la complémentarité de ses solutions, le Groupe propose une approche globale articulée autour de trois leviers :

Maîtriser les coûts de structure : à travers HA PLUS PME, les entreprises peuvent accéder à des conditions d'achat négociées et optimiser leurs dépenses de fonctionnement ;

à travers HA PLUS PME, les entreprises peuvent accéder à des conditions d'achat négociées et optimiser leurs dépenses de fonctionnement ; Améliorer le pouvoir d'achat : les solutions SLD (ReducCE et Ski Power) permettent de proposer aux bénéficiaires des offres et avantages destinés à réduire leurs dépenses du quotidien et de loisirs (billetterie, cinéma, bons d'achat, etc.) ;

les solutions SLD (ReducCE et Ski Power) permettent de proposer aux bénéficiaires des offres et avantages destinés à réduire leurs dépenses du quotidien et de loisirs (billetterie, cinéma, bons d'achat, etc.) ; Renforcer la fidélisation des clients : avec Obiz © Fid et Adelya © , le Groupe accompagne les entreprises dans la conception et le déploiement de dispositifs relationnels visant à développer l'engagement, la satisfaction et la fidélité de leurs clients.

En réunissant ces différentes expertises dans le cadre d'un même partenariat, le Groupe Obiz © permet aux adhérents du MEDEF (artisans, TPE et PME) d'accéder à des conditions négociées et à des avantages habituellement associés à un comité social et économique, sans avoir à en disposer en propre. Pour les ETI, cet accord constitue également un levier complémentaire d'optimisation des dépenses, tout en contribuant au renforcement de l'attractivité des entreprises et à la fidélisation de leurs équipes.

Un partenariat stratégique d'envergure à fort potentiel de déploiement

Ce partenariat illustre le positionnement transversal du Groupe Obiz © et sa capacité à accompagner différents types d'organisations grâce à un portefeuille de solutions complet.

À travers HA PLUS PME, le Groupe Obiz © franchit avec cet accord-cadre une nouvelle étape. Le réseau du MEDEF représente un potentiel de déploiement pouvant atteindre 240 000 adhérents , sous réserve de leur adhésion effective. En réunissant les besoins des entreprises, la mutualisation permet de négocier des conditions avantageuses et de faire bénéficier les entreprises adhérentes de ces économies.

Pour le MEDEF, ce partenariat vient étoffer l'offre de services proposée à ses adhérents , en apportant une réponse opérationnelle à deux préoccupations majeures des dirigeants : la maîtrise des charges et le pouvoir d'achat des salariés. Cette convention traduit ainsi une ambition commune : déployer un dispositif concret, pérenne et créateur de valeur, au bénéfice des entreprises et de leurs écosystèmes .

Brice Chambard, Président-Directeur général du Groupe Obiz © , déclare :

« Ce partenariat stratégique avec le MEDEF constitue une nouvelle étape dans le développement du Groupe Obiz © . Il illustre pleinement notre ambition : mettre la complémentarité de nos solutions au service des entreprises, en leur apportant des réponses concrètes à plusieurs enjeux essentiels, de la maîtrise des coûts au pouvoir d'achat, jusqu'à la fidélisation de leurs clients. Grâce à la force du réseau MEDEF, nous souhaitons rendre nos expertises accessibles à un plus grand nombre d'entreprises et les accompagner durablement dans le renforcement de leur compétitivité. »

À propos du MEDEF

Le MEDEF est le premier réseau d'entrepreneurs de France. Il représente et accompagne les entreprises, défend leurs intérêts et agit pour créer un environnement favorable à leur développement, à l'emploi et à la compétitivité.

À propos d'Obiz ©

Obiz © est une entreprise à mission leader sur son marché, créée en 2010, spécialisée dans le développement de solutions de marketing relationnel innovantes et responsables pour renforcer l'attractivité et la compétitivité des organisations de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations) et booster leur écosystème.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le Groupe conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients. Obiz © bénéficie de trois avantages concurrentiels forts : des références clients majeurs et ambitieux, une largeur d'offres unique sur le marché du marketing relationnel, et une forte capacité de déploiement à l'international.

Son modèle économique, unique et co-créateur de valeur pour ses clients comme pour son réseau de partenaires exclusif, permet à Obiz © de poursuivre son ambition : améliorer le pouvoir d'achat au service du bien-être de tous et soutenir l'économie locale. Le Groupe renforce son positionnement stratégique en intensifiant d'une part le développement de relations fortes et durables avec toutes les parties prenantes et d'autre part une capacité d'innovation significative et continue.

Aujourd'hui, le Groupe est présent dans 65 pays et opère plus de 150 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées auprès de son large réseau de plus de 55 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Obiz © compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Obiz © opère 1,5 Md€ de flux financiers chaque année.

Au titre de l'exercice 2025/26, Obiz © a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 145 M€ en croissance de +3%.

Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière, au titre de l'exercice 2024, de 70/100 de la part d'EthiFinance (+2 pts. vs 2023).

Obiz © est cotée sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

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