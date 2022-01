Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Obiz: entouré après un relèvement d'objectif annuel information fournie par Cercle Finance • 07/01/2022 à 13:15









(CercleFinance.com) - Obiz grimpe de plus de 11%, la plateforme digitale de marketing relationnel ayant fait état d'une activité 'extrêmement soutenue au quatrième trimestre 2021, portée notamment par le dynamisme de ses boutiques e-commerce et les nombreux achats de cartes cadeaux'.



Au regard de cette forte activité sur la fin de l'exercice, la société anticipe désormais une croissance de plus de 135% de son chiffre d'affaires annuel en 2021, à plus de 36 millions d'euros, contre près de 90% à plus de 29 millions jusqu'alors visé.



'Cet exercice 2021 particulièrement dynamique positionne désormais Obiz en avance sur son objectif de chiffre d'affaires visé dans le cadre du plan stratégique 2025 : 50 millions d'euros, hors éventuelles opérations de croissance externe', ajoute-t-elle.





Valeurs associées OBIZ Euronext Paris +11.81%