Obiz conclut un protocole d'accord en vue de l'acquisition d'une plateforme d'e-billetterie

(AOF) - Afin de renforcer ses positions sur un marché français et européen de la fidélisation en forte croissance, Obiz souhaite acquérir une plateforme d'e-billetterie et de solutions digitales. Les deux entreprises ont signé un protocole d'accord en vue de la réalisation de cette opération, qui reste soumise à la levée de conditions suspensives. Sur une base proforma, à l'issue de cette acquisition, Obiz pourrait ambitionner de réaliser de l'ordre de 70 millions d'euros de chiffre d'affaires accompagné d'une marge brute voisine de 10 millions d'euros et d'un Ebitda de 3 millions d'euros en 2023.

À travers une plateforme web, mais également via des applications iOS et Android, l'entreprise propose plus de 100 000 offres de loisir à prix réduits auprès de grandes enseignes, mais également des offres locales grâce à la géolocalisation, permettant d'accéder à des loisirs, du sport et de la culture, à proximité et à tarifs réduits.

Les fondateurs de l'entreprise accompagneraient l'acquisition, afin d'assurer le plein succès de l'intégration de la société au sein du groupe et d'assurer la pérennité des contrats existants tout en conservant l'ADN de l'entreprise.

Analyse sectorielle Communication et Publicité

Coup de frein pour la croissance de la publicité en ligne

Après une année record en 2021, les annonceurs sont désormais plus prudents. Au premier trimestre, la publicité en ligne a enregistré une croissance limitée à 7 % pour Meta, le niveau le plus faible depuis son entrée en Bourse en 2012. L'ex-Facebook est particulièrement impacté par le nouveau système d'Apple qui restreint le ciblage publicitaire. En effet, les applications dans les iPhone doivent désormais demander à leurs utilisateurs si leurs données peuvent être partagées avec des tiers à des fins publicitaires. Selon un spécialiste du secteur, le manque à gagner pour Facebook, YouTube, Twitter et Snapchat pourrait avoisiner 16 milliards de dollars en 2022.