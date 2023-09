Obiz annonce l'initiation de couverture de son titre par TP ICAP Midcap

(AOF) - Obiz, plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech sur le marché d'Euronext Growth à Paris, annonce l'initiation de couverture de son titre par TP ICAP Midcap (société de bourse et banque d'affaires de référence sur le marché français, spécialisée sur les Small & Midcaps).

Dans son étude d'initiation publiée le 12 septembre 2023, intitulée " L'effet réseau fait la différence ", TP ICAP Midcap entame le suivi du titre d'Obiz avec une recommandation à l'achat et un objectif de cours de 12,5 euros, soit un potentiel de croissance significatif de +98% par rapport au cours de clôture du 10 septembre 2023.

" La société a démontré sa capacité à générer de la croissance organique et à cibler des acquisitions pertinentes. Capitalisant sur un effet réseau qui élève les barrières à l'entrée sur son marché, Obiz© a posé des bases solides pour une accélération de sa croissance et un rebond sensible de ses marges. " Veneta Nikolova, analyste chez TP ICAP Midcap.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Communication et Publicité

Un marché mondial qui se porte bien

D'après Magna (Interpublic Group) la croissance du marché publicitaire mondial a été limitée à 1% sur un an durant le premier trimestre face à un début d'année dynamique en 2022. Toutefois pour l'année pleine, la société prévoit une croissance bien supérieure, portée par le digital. Cette performance résulte du rebond économique de la Chine depuis la fin de la politique " zéro Covid ". Au premier trimestre, les dépenses publicitaires ont bondi dans ce pays de 6% sur un an. Ailleurs, les performances attendues sont moins élevées pour 2023 : 4,2 % de croissance en Europe (dont 2,8 % en France) et 2,5 % en Amérique du Nord (4,2 % si l'on exclut les publicités politiques en chute sans élection). Les bons résultats des trois leaders mondiaux (le français Publicis, le britannique WPP et le groupe américain Omnicom) sur le premier trimestre reflètent ce développement du marché.