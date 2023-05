Ober : un chiffre d'affaires trimestriel en baisse

(AOF) - Le Groupe Ober, spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur, réalise au premier trimestre 2023 un chiffre d’affaires de 9 millions d'euros en baisse de 8,7% par rapport à l’année précédente. Cette évolution s’explique principalement par une base de comparaison élevée au premier trimestre 2022 qui était en croissance de plus de 30%. Le chiffre d'affaires de l'ensemble Ober s'établit à 6,5 millions d'euros, en retrait de 4% au regard d'une base de comparaison défavorable.

Le premier trimestre 2022 était en croissance de 33%, alimentée par la reprise économique post-Covid. Les ventes à l'international sont stables et se maintiennent à un niveau solide, tandis que les ventes en France sont en retrait (-8%) du fait du ralentissement de la demande.

Les performances par marque sont contrastées avec principalement une moindre activité en Lorraine, partiellement compensée par la solidité de Concrete LCDA en Anjou et par le développement soutenu de Shelter, créateur lunetier consolidé dans les comptes du Groupe Ober depuis le 1er janvier 2022.

Le chiffre d'affaires de Stramiflex, en Tunisie, s'établit à 2,6 millions d'euros, en retrait de 18,6% par rapport au premier trimestre 2022, dans un contexte de crise économique marqué par des pénuries et une forte inflation. Les variations de change ont eu un impact de -0,1 million d'euros sur le chiffre d'affaires de la période.

Manque de visibilité

L'Union Nationale des Industries de carrière et de matériaux de construction (Unicem) indique que, après un premier repli au deuxième trimestre, l'activité continue de se dégrader au troisième trimestre et enregistre une baisse autant sur les granulats (-1,3%) que sur le béton prêt à l'emploi (-0,9%). Sur les neuf premiers mois de l'année, le recul était de 2% pour l'ensemble de l'activité matériaux. Seules les tuiles et les briques parviennent à afficher de légères hausses d'activité.

Les perspectives générales se dégradent et les difficultés de recrutement ainsi que la hausse des coûts sont les principales sources d'inquiétude. Par ailleurs, l'Unicem souligne les difficultés de mise en œuvre des chantiers. La production de matériaux pourrait reculer cette année de 3% pour le béton prêt à l'emploi (BPE) et de 4% pour les granulats.