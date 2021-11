Ober maintient son objectif de croissance du chiffre d’affaires annuel

AOF - EN SAVOIR PLUS

Malgré une base de comparaison plus élevée sur la fin de l'année, Ober confirme pour l'ensemble de l'exercice 2021 son objectif de croissance du chiffre d'affaires.

(AOF) - Ober a publié un chiffre d'affaires consolidé de 7,3 millions d’euros lors du troisième trimestre 2021, soit une baisse de 10 % par rapport au troisième trimestre 2020. Le spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur explique que cela est la conséquence du ralentissement conjoncturel de plusieurs marchés en France et à l’export ainsi que de "l’impact d’éléments exogènes hors de contrôle de la société". Sur les neuf premiers mois de l’exercice 2021, le chiffre d’affaires consolidé maintient une croissance de 13,3 % pour s’élever à 23,7 millions d’euros.

