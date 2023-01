Ober confiant dans ses perspectives

(AOF) - Le groupe Ober, spécialiste des surfaces décoratives et techniques pour l'agencement intérieur, annonce pour l’exercice 2022 un chiffre d'affaires consolidé de 37,8 millions d'euros, en croissance de +16,5 % par rapport à l’exercice précédent. L’activité a progressé, tant en volume qu’en prix, dans l’ensemble des marques du groupe. La diversification géographique de ses ventes permet en 2022 de compenser la faiblesse de la demande en France, qui représente 35,4% du chiffre d'affaires consolidé.

La dynamique de ses ventes s'appuie principalement sur la forte croissance des marchés européens (+36%), nord-américains (+43%) et asiatiques (+13%), ainsi que sur la reprise des marchés au Maghreb (+25%). En 2022, le groupe Ober a réalisé 64,6% de son chiffre d'affaires hors de France.

Compte tenu de cette dynamique des activités, le Groupe Ober devrait enregistrer une amélioration de son résultat d'exploitation en 2022.

Dans un environnement économique incertain, il aborde l'exercice 2023 avec prudence en augmentant ses prix en ligne avec l'inflation et en investissant dans son efficience énergétique pour faire face aux hausses significatives des coûts de l'énergie. Ces investissements, qui seront opérationnels dans le courant du premier semestre 2023, permettront de diminuer sensiblement la consommation de gaz et d'électricité.

Confiant dans ses perspectives, le groupe Ober poursuit sa stratégie de long terme axée sur la valorisation de ses marques à travers une politique constante d'innovation, une exigence permanente de qualité et des engagements forts en matière d'environnement et de durabilité.

Il annoncera ses résultats annuels 2022, le mardi 11 avril 2023 après bourse.

