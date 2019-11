OBER : chiffre d'affaires en repli au troisième trimestre

Ainsi, le Groupe OBER indique poursuivre "sa stratégie de développement autour d'un portefeuille de marques incontournables et complémentaires afin de renforcer durablement sa création de valeur sur le marché de l'agencement d'intérieur".

(AOF) - Groupe Ober a dégagé au troisième trimestre un chiffre d'affaires de 8,8 millions d'euros en repli de 3,6% et de 1,6% à taux de change constant. Concernant l'ensemble Ober Surfaces, ce trimestre s'inscrit dans la continuité des trimestres précédents et affiche un retrait du chiffre d'affaires de 3% à 6,2 millions d'euros. Les ventes sur le trimestre bénéficient toutefois d'une amélioration des facturations en France, qui progressent de 19%, suite aux livraisons de plusieurs commandes importantes.

