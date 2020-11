OBER cède un actif immobilier inexploité à Saint-Ouen

(AOF) - Le groupe Ober, spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur, a annoncé la cession d'un actif immobilier à Saint-Ouen (93). L'opération porte sur le site industriel de Marotte, quasiment inexploité depuis plusieurs années et ne participant pas au développement du groupe. Cette transaction permet de valoriser un actif immobilier non stratégique et d'améliorer la trésorerie du groupe. La Matériauthèque Ober a été transférée dans les nouveaux locaux parisiens du groupe du 7 rue du bois de Boulogne (16ème arrondissement).

