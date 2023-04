Ober : amélioration de ses performances en 2022

(AOF) - Spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur, Ober a enregistré en 2022 une amélioration de ses performances avec un EBITDA qui progresse de +1,6 million d'euros et s’établit à 2,7 million d'euros, soit un taux de marge d’EBITDA de 7,1% en hausse de +3,6 points par rapport à 2021. Cette amélioration s’appuie principalement sur des effets volume et prix positifs et une progression maîtrisée des charges d’exploitation (+12%). Son résultat net consolidé du Groupe s’établit à 0,5 million d'euro en 2022, contre une perte de 0,6 million d'euro en 2021.

Son chiffre d'affaires annuel croît de 18% (+16,5% à périmètre comparable) s'établissant à 37,8 millions d'euros, en progression de +5,9 million d'euros par rapport à 2021. Près de 65% du chiffre d'affaires est réalisé hors de France en 2022.

Cette progression a été portée de façon générale par le développement des volumes dans toutes les activités du Groupe et par les hausses de prix rendues nécessaires pour faire face à l'inflation des coûts.

Le Conseil d'Administration a décidé de proposer à la prochaine assemblée générale du 21 juin 2023 le versement d'un dividende de 0,30 euro par action au titre de l'exercice 2022. Sur la base du cours au 6 avril 2023 de 9,30 euros, le rendement du titre Ober ressort à 3,2%.

Manque de visibilité

L'Union Nationale des Industries de carrière et de matériaux de construction (Unicem) indique que, après un premier repli au deuxième trimestre, l'activité continue de se dégrader au troisième trimestre et enregistre une baisse autant sur les granulats (-1,3%) que sur le béton prêt à l'emploi (-0,9%). Sur les neuf premiers mois de l'année, le recul était de 2% pour l'ensemble de l'activité matériaux. Seules les tuiles et les briques parviennent à afficher de légères hausses d'activité.

Les perspectives générales se dégradent et les difficultés de recrutement ainsi que la hausse des coûts sont les principales sources d'inquiétude. Par ailleurs, l'Unicem souligne les difficultés de mise en œuvre des chantiers. La production de matériaux pourrait reculer cette année de 3% pour le béton prêt à l'emploi (BPE) et de 4% pour les granulats.