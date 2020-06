Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Obama permet à Biden de lever 11 millions de dollars lors de son premier meeting de campagne Reuters • 24/06/2020 à 03:37









24 juin (Reuters) - L'ancien président américain Barack Obama est apparu mardi aux côtés de Joe Biden lors de son premier meeting de campagne, lui permettant de lever plus de 11 millions de dollars (9.7 millions d'euros). "Je vous remercie d'être ici", a-t-il dit durant la collecte de fonds virtuelle. "Mais c'est une affaire sérieuse. Tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant n'est pas suffisant." La collecte virtuelle a réuni 7.6 millions de dollars grâce aux contributeurs de base. Obama et Biden ont ensuite animé une collecte privée réservée aux donateurs plus aisés qui a rapporté plus de 3.4 millions de dollars. Cet événement souligne la popularité d'Obama qui comptera parmi les personnages clé de la campagne cet automne. (Joseph Ax à Princeton, New Jersey, et Trevor Hunnicutt à New York; version française Camille Raynaud)

