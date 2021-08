Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client O2i : fusion-absorption par Prologue réalisée information fournie par Cercle Finance • 13/08/2021 à 13:42









(CercleFinance.com) - Prologue fait part du succès de son renforcement capitalistique, avec la réalisation définitive de la fusion-absorption d'O2i par Prologue suite à son OPE, puis la relution des actionnaires de Prologue par l'annulation d'actions auto-détenues au résultat de cette fusion. A la suite de ces opérations (qui ont été approuvées à une quasi-unanimité par les actionnaires de Prologue et d'O2i lors des assemblées générales mixtes réunies le 30 juin), le capital social de Prologue est composé de 89.244.704 actions.

