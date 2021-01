NYSE ne retirera finalement pas de la cote China Telecom, China Mobile et China Unicom

(AOF) - China Telecom, China Mobile et China Unicom devraient bondir à l'ouverture des marchés actions américains ce mardi. En effet, l'opérateur boursier New York Stock Exchange (Nyse) a décidé, de manière inattendue, de ne plus retirer de la cote ces trois opérateurs télécoms chinois, qui avaient été pris pour cible par l'administration Trump. Nyse est revenu sur sa décision "à la lumière de nouvelles consultations avec les autorités réglementaires compétentes".

