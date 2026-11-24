Jensen Huang avec le président américain Donald Trump le 8 octobre 2026 à Washington ( AFP / Kent NISHIMURA )

Singapour et la Malaisie ont accepté mardi de coopérer avec les Etats-Unis pour contrer le détournement vers la Chine de puces dernier cri de Nvidia, le géant technologique américain qui a rappelé Jensen Huang à sa tête malgré le scandale.

Cette réintégration avec effet immédiat, après des appels insistants du président américain Donald Trump, a provoqué l'euphorie des Bourses asiatiques mardi, après avoir enflammé Wall Street la veille.

M. Huang avait démissionné le 12 novembre, rattrapé par une affaire d'adultère avec une femme d'affaires chinoise, Alice Huang (sans parenté) : celle-ci est soupçonnée d'espionner pour Pékin et accusée d'avoir acheminé des puces avancées Nvidia en Chine via Singapour malgré un embargo américain.

Les administrateurs de Nvidia ont expliqué avoir reçu du gouvernement américain des informations selon lesquelles "la réintégration de M. Huang ne (présente) pas de risque pour la sécurité nationale".

En revanche, Washington, obsédé par sa rivalité technologique et commerciale avec la Chine, a placé lundi sur une liste noire sept sociétés dont la société singapourienne Megaspeed, que dirigeait Alice Huang, ainsi que ses filiales.

Cette décision du ministère du Commerce interdit à Megaspeed et aux firmes ciblées d'acheter des puces d'IA et d'autres technologies de pointe, sauf dérogation officielle américaine.

La mesure est motivée "par le risque important que ces entités ne soient impliquées ou ne le deviennent dans le détournement de produits informatiques de pointe vers des utilisations finales ou des utilisateurs finaux non autorisés", est-il écrit dans un document officiel.

Apex, filiale singapourienne du géant chinois de l'internet Alibaba, est également placée sur cette liste noire. A tort, selon Alibaba : "Apex n'a jamais détourné de puces de pointe soumises aux restrictions américaines à l'exportation. Nous explorerons toutes les voies juridiques pour protéger nos droits et notre réputation", a réagi un porte-parole à l'AFP.

"Transbordement"

Le Premier ministre singapourien Lawrence Wong, à Canberra, en Australie le 24 novembre 2026 ( AFP / Saeed KHAN )

"Les États-Unis s'intéressent de plus en plus à ce flux de puces transitant par Singapour avant d'être transbordées ou réacheminées vers d'autres pays", a reconnu mardi le Premier ministre singapourien, Lawrence Wong, en marge d'une visite en Australie.

"Nous nous intéressons également aux entreprises qui pourraient exploiter Singapour et tirer parti de sa situation géographique pour transborder et réacheminer des puces électroniques (...) vers d'autres régions d'Asie du Sud-Est ou d'autres pays", a-t-il ajouté, assurant que son pays collaborait avec l'administration américaine.

De son côté, Kuala Lumpur a enjoint mardi aux exploitants de centres de données de rompre leurs liens avec les sept entreprises épinglées par Washington.

La Malaisie "ne se laissera pas utiliser comme un canal permettant de contourner les contrôles à l’exportation", a assuré son ministère du Commerce et de l'Industrie.

Outre Singapour et la Malaisie, l'Indonésie, la Thaïlande et le Brésil sont considérés par Washington comme "présentant un risque de détournement (vers un autre pays) plus élevé que la normale".

Bourses euphoriques

Selon des vidéos postées par des employés de Nvidia, Jensen Huang a été acclamé lundi à son retour dans l'entreprise. "Je serai un meilleur directeur général cette fois", leur a-t-il assuré.

Son retour a été salué par Wall Street lundi, faisant décoller l'action Nvidia de quelque 30% et tirant l'ensemble de la tech. Mardi, les Bourses asiatiques ont suivi le mouvement, la Bourse de Séoul flambant de 6% et celle de Taipei de 9% en clôture, tandis que Tokyo a gagné environ 4%.

Les turbulences affectant Nvidia avaient provoqué un fort recul des valeurs technologiques ces dernières semaines, pénalisant les indices boursiers à travers le monde.

Fournisseur de la plupart des grands acteurs de l'IA, mais aussi investisseur dans plusieurs d'entre eux ou soutien financier de projets ou d'entreprises du secteur, Nvidia est considéré comme clef de voûte d'un édifice que certains disent fragile.

Le patron de Nvidia Jensen Huang à Washington, le 19 novembre 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

A Taïwan, le retour du charismatique dirigeant américano-taïwanais a fait la joie des boursicoteurs.

"Tout le monde était vraiment déprimé avant-hier et ces derniers jours", explique à l'AFP Jennifer Lin, responsable financière de 30 ans, confessant être "de très bonne humeur" après la valeur boursière de ses actions se soit "rétablie".

Pour autant, "le retour de Huang permet peut-être de résoudre la crise de gouvernance immédiate, mais ne dissipe pas les incertitudes juridiques et politiques", avertit Charu Chanana, analyste de Saxo Markets.

Jensen Huang devra s'expliquer lors d'auditions au Congrès américain début décembre. Le procureur de Californie a par ailleurs ouvert une enquête sur les exportations de puces et l'information des actionnaires.