Nvidia voit ses gains s'amenuiser : l'affaire Jensen Huang aurait permis de réaliser 7,5 milliards de dollars de ventes de puces électroniques vers la Chine

** L'action Nvidia NVDA.O progresse de 0,3 % à 179,20 dollars en pré-ouverture, après un bref répit en début de séance avant l'ouverture de la Bourse

** Les liens entre le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, et Alice Huang ont permis de conclure au moins 7,5 milliards de dollars de ventes de puces Nvidia à la Chine, selon The Information

** Le géant des puces électroniques n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters

** Le titre avait progressé jusqu'à 2,5 % en début de séance avant l'ouverture

** Son titre avait chuté de 4,3 % lundi après que NVDA eut annoncé avoir ouvert une enquête visant à déterminer si Jensen Huang avait été la cible d'une opération de renseignement étranger, à la suite d'informations faisant état de liens présumés avec une femme d'affaires chinoise accusée d'avoir transmis des informations à Pékin

** “L'enquête et ces incidents pourraient conduire à l'éviction de Jensen Huang”, estime Morningstar

** “Son départ pourrait entraîner une baisse des transactions et des financements dans le domaine de l'IA, un renforcement de la réglementation et un regain de contestation politique autour de l'intelligence artificielle”, ajoute la société de courtage

** Les analystes de Morningstar s'attendent à ce que les principaux segments de clientèle de NVDA, notamment les hyperscalers, les néoclouds et les entreprises, maintiennent leurs commandes malgré l'incertitude entourant la position de Jensen Huang

** Sur 64 sociétés de courtage, 61 attribuent à NVDA la recommandation “acheter” et 3 “conserver”; le cours cible médian s'établit à 315 dollars — données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, NVDA affichait une baisse de plus de 4 % depuis le début de l'année

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