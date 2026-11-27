Nvidia voit ses gains s'amenuiser après la publication d'un article indiquant que ses puces interdites ont été livrées à un centre de données de Shanghai

** Les actions du fabricant de puces Nvidia NVDA.O ont vu leurs gains s'amenuiser, affichaient une hausse de 2,5% à 153,02 dollars avant l'ouverture, après avoir progressé jusqu'à 4,3% plus tôt dans la journée

** Bloomberg News rapporte que les puces Blackwell de dernière génération de NVDA ont été installées dans un centre de données de Shanghai lié à Alice Huang, fondatrice de Megaspeed et femme impliquée dans la récente controverse autour de NVDA

** L'exportation de puces Blackwell vers la Chine nécessite une licence américaine, et Washington a imposé des restrictions strictes sur ces ventes

** Deux entreprises chinoises ont même utilisé ces puces comme garantie pour des prêts, dont l’un s’élevait à 96 millions de yuans (14 millions de dollars), selon le rapport, qui cite des documents déposés auprès des autorités de régulation chinoises

** La société Megaspeed, basée à Singapour et faisant l’objet d’une enquête américaine pour suspicion de contrebande de puces vers la Chine, a été ajoutée ce mois-ci à une liste noire commerciale américaine

** Megaspeed a nié toute malversation, tandis que Bloomberg a déclaré ne disposer d’aucune preuve indiquant que la société elle-même ait détourné des puces Nvidia vers le centre de données de Shanghai

** NVDA n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters

** À la clôture d'hier, l'action avait chuté de plus de 19% depuis le début de l'année

(1 $ = 6,65440 yuans renminbi)