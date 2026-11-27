** Les actions du fabricant de puces Nvidia NVDA.O ont vu leurs gains s'amenuiser, affichaient une hausse de 2,5% à 153,02 dollars avant l'ouverture, après avoir progressé jusqu'à 4,3% plus tôt dans la journée
** Bloomberg News rapporte que les puces Blackwell de dernière génération de NVDA ont été installées dans un centre de données de Shanghai lié à Alice Huang, fondatrice de Megaspeed et femme impliquée dans la récente controverse autour de NVDA
** L'exportation de puces Blackwell vers la Chine nécessite une licence américaine, et Washington a imposé des restrictions strictes sur ces ventes
** Deux entreprises chinoises ont même utilisé ces puces comme garantie pour des prêts, dont l’un s’élevait à 96 millions de yuans (14 millions de dollars), selon le rapport, qui cite des documents déposés auprès des autorités de régulation chinoises
** La société Megaspeed, basée à Singapour et faisant l’objet d’une enquête américaine pour suspicion de contrebande de puces vers la Chine, a été ajoutée ce mois-ci à une liste noire commerciale américaine
** Megaspeed a nié toute malversation, tandis que Bloomberg a déclaré ne disposer d’aucune preuve indiquant que la société elle-même ait détourné des puces Nvidia vers le centre de données de Shanghai
** NVDA n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters
** À la clôture d'hier, l'action avait chuté de plus de 19% depuis le début de l'année
(1 $ = 6,65440 yuans renminbi)(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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