Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nvidia : vers une tête/épaules sous 502$ ? information fournie par Cercle Finance • 08/11/2023 à 14:07









(CercleFinance.com) - Nvidia vient de rebondir en 7 séances de 400$ vers 460$ et pourrait ainsi 'doubler' la seconde 'épaule' d'une configuration de type 'E/T/E' sous 502$ (le titre devrait pour celà retracer 470$ (zénith du 12/10) ou 475$ (1ère épaule du 187/07).

En cas d'enfoncement des 400$, possible comblement du 'gap' géant des 306$ du 24 mai.





Valeurs associées NVIDIA NASDAQ +0.70%