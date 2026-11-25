Nvidia va verser 290 millions de dollars à des actionnaires pour solder des poursuites datant de 2018

( AFP / I-HWA CHENG )

Nvidia a accepté de verser 290 millions de dollars pour solder une procédure entamée en 2018 par des actionnaires qui accusaient le géant américain des puces d'avoir trompé les investisseurs sur l'importance des cryptomonnaies dans son activité.

Cette résolution survient alors que plusieurs actionnaires ont saisi la justice depuis début novembre pour dénoncer une communication tronquée du groupe liée à l'affaire d'adultère, d'espionnage et de contrebande qui a éclaté fin octobre.

Sollicité par l'AFP, Nvidia a indiqué mercredi que "la majorité" de la somme prévue par l'accord serait couverte par les assureurs du groupe californien. L'accord, dont le contenu a été publié mardi, doit encore être validé par un juge fédéral.

En 2018, les gestionnaires du fonds de pension d'un syndicat américain de métallurgistes avaient attaqué Nvidia, son patron Jensen Huang et sa directrice financière Colette Kress, devant un tribunal fédéral d'Oakland (Californie), en leur reprochant une communication trompeuse auprès des investisseurs.

Selon ces gestionnaires, l'entreprise avait minimisé l'importance des "mineurs" de cryptomonnaies dans les ventes de ses processeurs de pointe, les GPU.

La création de beaucoup de cryptomonnaies nécessite de réaliser des calculs complexes, tels que définis par leurs concepteurs.

Des individus ou plus souvent des sociétés affectent des serveurs dédiés à ces opérations et reçoivent, en échange, des devises numériques. Ils sont appelés "mineurs".

À la faveur de l'accélération des cryptomonnaies, durant la seconde partie des années 2010, nombre d'entre eux ont acheté des GPU pour réaliser ces calculs.

Initialement, les GPU avaient été conçus et mis sur le marché par Nvidia à destination de l'industrie des jeux vidéo, marché de référence de l'entreprise.

Durant plusieurs trimestres, en 2017 et 2018, les dirigeants de Nvidia, dont son patron emblématique Jensen Huang, ont diminué le poids de ces "mineurs" dans la croissance du groupe, selon les actionnaires à l'origine de la procédure.

Or le marché des cryptomonnaies a connu un brutal ralentissement durant l'année 2018.

Après un pic au premier trimestre 2018, la croissance de Nvidia a progressivement ralenti.

Au quatrième trimestre de son exercice comptable 2019 (clôture fin janvier 2019), le chiffre d'affaires a même commencé à baisser.

Le repli s'est étalé sur quatre trimestres consécutifs, avant un rebond fin 2019.

Les actionnaires avaient estimé que les responsables de Nvidia s'étaient rendus coupables d'un "stratagème pour tromper le marché", lequel avait "fait monter artificiellement" le cours du titre.

Avec le ralentissement de l'activité, fin 2018, l'action Nvidia a chuté, lésant ces investisseurs à qui le groupe n'avait pas donné une image fidèle de la situation de l'entreprise, avaient-ils fait valoir.

Le dossier a connu de multiples rebondissements, allant même jusqu'à la Cour suprême des États-Unis, qui a statué en faveur des actionnaires et ouvert la voie à une action de groupe.

L'accord d'indemnisation des actionnaires met fin à la procédure.