Nvidia va investir 100 milliards de dollars dans OpenAI, alors que la concurrence entre les centres de données d'IA s'intensifie

Nvidia NVDA.O investira jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI et lui fournira des puces pour centres de données, ont déclaré les deux entreprises lundi, marquant ainsi un rapprochement entre deux des acteurs les plus en vue dans la course mondiale à l'intelligence artificielle.

Cette décision souligne le chevauchement croissant des intérêts des différents géants de la technologie qui développent des systèmes d'intelligence artificielle avancés. L'accord donne à Nvidia une participation financière dans l'entreprise d'intelligence artificielle la plus importante au monde, qui est déjà un client important.

L'investissement donne à OpenAI les liquidités et l'accès dont elle a besoin pour acheter les puces avancées dont elle a besoin en premier lieu pour maintenir sa domination dans un paysage de plus en plus concurrentiel.

Selon une personne proche d'OpenAI, l'opération comportera deux transactions distinctes mais étroitement liées. La startup paiera Nvidia en espèces pour les puces, tandis que Nvidia investira dans OpenAI en échange d'actions sans contrôle, a déclaré cette personne.

La première tranche de 10 milliards de dollars de l'investissement de Nvidia commencera dès que les deux parties auront conclu un accord définitif pour l'achat de systèmes Nvidia par OpenAI. OpenAI a récemment été évaluée à 500 milliards de dollars.

Nvidia commencera à livrer du matériel dès la fin de l'année 2026, le premier gigawatt de puissance de calcul devant être déployé au cours du second semestre de cette même année sur sa plateforme Vera Rubin.

"Tout commence par le calcul", a déclaré Sam Altman , directrice générale d'OpenAI, dans un communiqué. "L'infrastructure de calcul sera la base de l'économie du futur, et nous utiliserons ce que nous construisons avec Nvidia pour créer de nouvelles percées dans le domaine de l'IA et permettre aux personnes et aux entreprises de les utiliser à grande échelle."

Les deux entreprises ont signé une lettre d'intention visant à déployer au moins 10 gigawatts de systèmes Nvidia pour l'infrastructure d'IA d'OpenAI et ont déclaré vouloir finaliser les détails du partenariat dans les semaines à venir.

Les actions de Nvidia ont augmenté de 4,4 % après l'annonce pour atteindre un record intrajournalier, tandis qu'Oracle

ORCL.N a gagnéenviron 5 %. Oracle travaille avec OpenAI, SoftBank 9434.T et Microsoft MSFT.O sur le projet Stargate de 500 milliards de dollars, un plan visant à construire des centres de données d'IA massifs dans le monde entier.

"La demande de GPU Nvidia est effectivement intégrée dans le développement de modèles d'IA de pointe, et des accords comme celui-ci devraient également apaiser les inquiétudes concernant la perte de ventes en Chine", a déclaré Jacob Bourne, analyste chez eMarketer.

"Cela jette également un froid sur l'idée que les fabricants de puces rivaux ou le silicium interne des grandes plateformes technologiques sont près de perturber l'avance de Nvidia."

DES MOUVEMENTS PLUS LARGES DANS L'INDUSTRIE

Ce pacte est le dernier d'une série d'accords entre les principaux acteurs technologiques. Microsoft a investi des milliards dans OpenAI depuis 2019, et Nvidia a dévoilé la semaine dernière une collaboration avec Intel INTC.O sur les puces d'IA. Nvidia s'est également engagé à verser 5 milliards de dollars à Intel au début du mois et a soutenu OpenAI dans un tour de financement de 6,6 milliards de dollars en octobre 2024.

L'ampleur du dernier engagement de Nvidia pourrait faire l'objet d'un examen de la concurrence. Le ministère de la Justice et la Federal Trade Commission ont conclu un accord à la mi-2024 qui a ouvert la voie à des enquêtes potentielles sur les rôles de Microsoft, OpenAI et Nvidia dans l'industrie de l'IA. Toutefois, l'administration Trump a jusqu'à présent adopté une approche plus légère des questions de concurrence que l'administration Biden.

OpenAI et son principal bailleur de fonds, Microsoft, ont également annoncé au début du mois qu'ils avaient signé un accord non contraignant visant à restructurer OpenAI en une entité à but lucratif, ce qui laisse présager de nouveaux changements dans la gouvernance de l'entreprise d'IA à croissance rapide.

MENACE D'UNE PUCE PERSONNALISÉE

Selon Reuters, OpenAI travaillait sur une puce personnalisée avec Broadcom AVGO.O et Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW au début de l'année, la puce axée sur la formation étant considérée comme un outil stratégique pour renforcer son pouvoir de transactions avec d'autres fournisseurs de puces.

Les actions de Broadcom ont baissé de 0,5 % après la nouvelle. Toutefois, l'accord ne modifie en rien les projets d'OpenAI en matière d'informatique, notamment son partenariat avec Microsoft ou ses efforts pour construire ses propres puces, a déclaré une personne au fait de l'affaire.

Des rivaux tels que Google, Amazon et Microsoft ont également investi dans la conception de leurs propres accélérateurs d'IA, dans le cadre d'un effort plus large de diversification par rapport aux puces Nvidia, qui restent rares.