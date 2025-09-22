Nvidia va investir 100 milliards de dollars dans OpenAI, alors que la concurrence en matière d'infrastructures d'IA s'intensifie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Le fabricant de puces Nvidia

NVDA.O investira jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI, ont annoncé les deux entreprises lundi, un rapprochement entre deux des leaders les plus en vue dans la course mondiale à l'intelligence artificielle.

Les entreprises du monde entier consacrent des centaines de milliards de dollars à la sécurisation et à l'extension de la capacité des puissants systèmes informatiques en nuage (cloud computing) nécessaires au développement et à l'alimentation des technologies complexes d'intelligence artificielle.

Les deux entreprises ont signé une lettre d'intention en vue d'un partenariat stratégique historique visant à déployer au moins 10 gigawatts de puces Nvidia pour l'infrastructure d'IA d'OpenAI.

Elles visent à finaliser les détails du partenariat dans les semaines à venir , la première phase de déploiement devant être mise en ligne au cours du second semestre 2026.

"Tout commence par le calcul", a déclaré Sam Altman, directeur général d'OpenAI, dans un communiqué.

"L'infrastructure de calcul sera la base de l'économie du futur, et nous utiliserons ce que nous construisons avec Nvidia pour créer de nouvelles percées en matière d'IA et permettre aux personnes et aux entreprises de les utiliser à grande échelle."

Les actions de Nvidia ont augmenté de 3 %, tandis que les actions d'Oracle ORCL.N , qui s'associe à OpenAI, SoftBank

9434.T et Microsoft MSFT.O sur le projet de centre de données d'IA Stargate de 500 milliards de dollars, ont gagné près de 5 %.

L'investissement de Nvidia intervient quelques jours après avoir engagé 5 milliards de dollars dans le fabricant de puces en difficulté Intel INTC.O .

OpenAI et son bailleur de fonds Microsoft ont également annoncé au début du mois qu'ils avaient signé un accord non contraignant pour de nouvelles conditions de relation qui permettraient la restructuration d'OpenAI en une société à but lucratif .

Nvidia a également soutenu OpenAI lors d'un tour de table de 6,6 milliards de dollars en octobre 2024. Le fait que l'entreprise la plus précieuse au monde réalise un autre investissement important dans OpenAI pourrait donner lieu à un examen de la concurrence.

L'administration Trump a adopté une approche beaucoup plus légère sur les questions de concurrence que les responsables de l'application des lois sur la concurrence du président Biden.

En juin 2024, le ministère de la Justice et la Federal Trade Commission ont conclu un accord qui a ouvert la voie à d'éventuelles enquêtes sur la concurrence concernant les rôles dominants que Microsoft, OpenAI et Nvidia jouent dans l'industrie de l'intelligence artificielle.