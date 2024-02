Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nvidia: une semaine de records à l'approche des résultats information fournie par Cercle Finance • 16/02/2024 à 17:14









(CercleFinance.com) - Nvidia poursuit son irrésistible ascension vendredi à la Bourse de New York après les nouveaux plus hauts atteints cette semaine, dans un contexte d'optimisme à l'approche des résultats trimestriels.



Le fabricant de puces progresse actuellement de 1%, ce qui porte à plus de 1,8% ses gains depuis lundi.



Avec une valorisation de plus de 1.800 milliards de dollars, Nvidia est devenue cette semaine la troisième plus grosse capitalisation boursière américaine, derrière Microsoft et Apple.



Porté par l'engouement qui entoure actuellement l'intelligence artificielle (IA), le titre est passé de 475 dollars en début d'année à 740 dollars, soit une hausse de près de 50% en deux mois et demi.



L'explosion des applications alimentées par l'IA génératives, telles que ChatGPT, a généré une demande sans précédent pour les processeurs permettant le calcul intensif, dans lesquels le groupe californien s'est notamment spécialisé.



D'après les estimations de Wedbush Securities, cette révolution technologique devrait générer des investissements cumulés de l'ordre de 1.000 milliards de dollars dans le secteur de la 'tech' au cours des dix années à venir.



C'est donc l'optimisme qui domine avant la parution, prévue le mercredi 21 février dans la soirée, des résultats trimestriels du groupe.



Les analystes d'UBS, à l'achat sur le titre, ont relevé cette semaine de 580 à 850 dollars leur objectif sur le titre, s'attendant à ce que le groupe dépasse largement les attentes du marché et relève ses objectifs à l'occasion.





