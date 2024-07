Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nvidia: un modèle d'IA d'entreprise lancé avec Mistral information fournie par Cercle Finance • 18/07/2024 à 16:52









(CercleFinance.com) - Nvidia a annoncé jeudi le lancement avec Mistral AI d'un nouveau modèle de langage de pointe dédié aux applications d'entreprise comme les chatbots, les tâches multilingues, le codage ou la synthèse.



Le fabricant de processeurs américain et la start-up française soulignent que ce modèle d'IA d'entreprise - baptisé 'Mistral NeMo 12B' - excelle, entre autres, dans les conversations dites 'multi-tours', les mathématiques et le raisonnement de bon sens.



Commercialisé sous la licence Apache 2.0, censée favoriser l'innovation, ce modèle ouvert doit permettre aux entreprises d'intégrer l'IA de Mistral dans des applications commerciales de manière 'transparente'.



Il est livré sous la forme d'un microservice d'inférence Nvidia 'NIM', un format conteneurisé qui favorise la flexibilité en facilitant le déploiement d'applications.



'Par conséquent, les modèles peuvent être déployés n'importe où, en quelques minutes, plutôt qu'en plusieurs jours', expliquent Nvidia et Mistral dans leur communiqué.





