Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nvidia: titre en hausse, un broker relève son conseil information fournie par Cercle Finance • 06/08/2024 à 17:01









(CercleFinance.com) - Nvidia gagne plus de 3% à New York, alors que New Street Research a relevé son conseil sur le titre à 'achat' avec un objectif de cours de 120 dollars, notant que l'action a reculé de 26% depuis le pic de juin et sous-performé la plupart des autres actions de semi-conducteurs exposées à l'IA des centres de données.



Le broker juge cette correction saine dans l'ensemble, reconnaissant 'quelques vents contraires limités et tactiques' spécifiques à Nvidia, mais considérant globalement les mouvements du titre comme 'une opportunité d'obtenir plus d'exposition'.





Valeurs associées NVIDIA 104,14 USD NASDAQ +3,67%