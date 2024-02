Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nvidia: titre en hausse, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 05/02/2024 à 17:28









(CercleFinance.com) - Nvidia gagne près de 3% à New York alors que Goldman Sachs a relevé lundi son objectif de cours sur le titre, porté de 625 à 800 dollars, tout en réitérant sa recommandation d'achat sur le titre du fabricant de puces.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier explique avoir revu à la hausse de 22% ses estimations de résultats pour les exercices qui se clôtureront en 2025 et 2026 en raison des prévisions encourageantes qui portent actuellement sur la demande de serveurs pour l'IA et de cartes graphiques.



Goldman dit ainsi ne plus s'attendre à un repli du chiffre d'affaires réalisé dans les centres de données au cours du second semestre de l'exercice 2023/2024, prévoyant désormais une croissance jusqu'au premier semestre de l'exercice 2024/2025, sous l'effet des investissements dans l'IA générative et le cloud.





