Nvidia : teste 974$, rechute de -10% en quelques minutes

(CercleFinance.com) - Nvidia a entamé la séance en boulet de canon, pulvérisant un nouveau record absolu lors du test des 974$: la capitalisation a brièvement atteint 2.400Mds$, soit 40 fois son chiffre d'affaire de 2023 et 30 fois celui espéré à fin 2024 (jamais une valeur de plus de 100Mds$ de 'capi' n'avait affiché de tels ratios, pas même en l'an 2000).

Le titre a alors connu un 'trou d'air' de près de -10% en quelques minutes, vers 885$ (près de 200Mds$ de 'capi' volatilisés).

Le gain annuel a ainsi été ramené de +95% à +80%... alors que les 1.000$ semblaient à portée de main et que des achats massifs de 'calls 1.000' étaient observés depuis 48H.

Le titre pourrait revenir combler une série historique de 'gap' à 861$ (5 mars), 823$ (1er mars), puis surtout 688,88$ du 22 février... après une possible temporisation vers 742$.





