Face au durcissement des contrôles américains qui visent à bloquer l'accès de la Chine à la puissance de calcul IA, Nvidia aurait demandé à ses partenaires comme Dell et Super Micro de geler les commandes en Malaisie, Singapour, Thaïlande et Indonésie, selon plusieurs sources qui se sont confiées au Financial Times.

Nvidia aurait demandé à ses partenaires de fabrication de suspendre les livraisons de serveurs vers quatre pays d'Asie du Sud-Est, alors que Washington durcit ses contrôles à l'export pour empêcher la Chine d'accéder à la puissance de calcul IA.

Selon trois sources proches du dossier citées par le FT, des partenaires comme Dell et Super Micro ont averti leurs clients en Malaisie, à Singapour, en Thaïlande et en Indonésie que Nvidia bloque leurs commandes, le temps de se conformer aux nouvelles règles.

Ces pays sont des destinations privilégiées des développeurs chinois d'IA pour accéder aux puces avancées de Nvidia, dont l'export vers la Chine est restreint. Ils contournent les contrôles en louant de la puissance de calcul via des fournisseurs de cloud.

"Un chaos total"

La région est lucrative pour Nvidia : sa filiale de Singapour a facturé 104 milliards de dollars de revenus en 2025, en hausse de 72% sur un an. Le Commerce américain a introduit de nouvelles règles contre ce contournement, peu après l'éviction brève de Jensen Huang.

Cette éviction était liée à des révélations sur des liaisons extraconjugales de Huang, dont une avec une femme liée à un fournisseur de cloud visé par une enquête pour contrebande. Malgré ces turbulences, les laboratoires chinois restent dépendants des processeurs Nvidia.

Le département Commerce américain a fixé un délai de 90 jours aux fournisseurs de services cloud pour obtenir une licence en prouvant qu'ils ne sont pas en affaire avec des entités bannies par Washington.

"C'est un chaos total dans la région", témoigne un dirigeant au FT.