Nvidia NVDA.O a demandé à ses partenaires industriels de cesser d’expédier des serveurs équipés de ses puces vers la Malaisie, Singapour, la Thaïlande et l’Indonésie, a rapporté jeudi le Financial Times.

Cette décision fait suite aux nouvelles restrictions américaines entrées en vigueur la semaine dernière, qui imposent l’obtention de licences d’exportation pour les livraisons de puces de pointe vers plusieurs pays d’Asie du Sud-Est — une mesure s’inscrivant dans le cadre des efforts déployés par Washington pour fermer les voies que les entreprises chinoises seraient censées utiliser pour se procurer des puces d’IA de pointe .

Selon le FT, des partenaires industriels tels que Dell DELL.N et Supermicro SMCI.O , qui intègrent les puces de Nvidia dans des serveurs, ont informé les acheteurs de ces quatre pays que Nvidia n’autoriserait pas l’expédition de leurs commandes.

Le journal a précisé, en citant trois sources proches du dossier, qu’il n’était pas clair si cette suspension serait temporaire, le temps que Nvidia et ses partenaires se conforment aux exigences des nouvelles mesures de contrôle des exportations américaines.

Nvidia, Dell et Supermicro n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau habituelles.

Le ministère du Commerce a publié cette nouvelle réglementation quelques jours après la démission du directeur général de Nvidia, Jensen Huang, à la suite d’informations faisant état d’une liaison avec une espionne chinoise présumée qui travaillait auparavant chez Megaspeed , une entreprise de cloud computing basée à Singapour. Le conseil d’administration de Nvidia a par la suite réintégré Jensen Huang à son poste de directeur général le 23 novembre.

Megaspeed, un partenaire de Nvidia qui loue de la puissance de calcul dans ses centres de données, fait l’objet d’une enquête pour un éventuel détournement illégal de puces d’IA de pointe vers la Chine.