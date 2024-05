Nvidia soutient le Nasdaq Composite

(AOF) - Les indices américains évoluent en ordre dispersé sur fond de hausse des taux longs. Le rendement du 10 ans américain gagne 3,4 points à 4,504%. Les deux statistiques du jour sont ressorties supérieures aux attentes et en particulier, la confiance des consommateurs en mai. Il est ressorti à 102 en mai, dépassant le consensus de 96 et le niveau d’avril : 97,5. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour la consommation. Du côté des valeurs, Nvidia affiche un nouveau record. Vers 17h45, le Nasdaq Composite gagne 0,53% à 17011,22 points tandis que le Dow Jones recule de 0,40% à 38914,94 points.

L'action Nvidia (+5,44% à 1122,59 dollars) affiche sa troisième séance d'affilée dans le vert depuis la publication de ses résultats trimestriels. Le spécialiste des puces pour les applications d'intelligence artificielle pèse désormais 2750 milliards de dollars en Bourse, soit plus que l'ensemble du marché allemand. Non seulement Nvidia a présenté des résultats et des prévisions très supérieurs aux attentes, mais la société a souligné que la demande allait rester supérieure à l'offre pendant une bonne partie de l'année prochaine.

Les chiffres économiques du jour

L’indice de confiance des consommateurs du Conference Board est ressorti à 102 en mai, dépassant le consensus de 96 et le niveau d’avril : 97,5.

L’indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus grandes agglomérations américaines a progressé de 7,4% en mars en rythme annuel après avoir augmenté de 7,3% en février. Il était attendu en hausse de 7,3%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

GameStop

L'action du distributeur de jeux vidéo américain GameStop est attendue en forte hausse alors que le groupe a levé 933,4 millions de dollars grâce à la vente de 45 millions d'actions nouvelles dans le cadre d'une offre au marché. GameStop a l'intention d'utiliser le produit net pour ses besoins généraux, ce qui peut inclure des acquisitions et des investissements. L'action GameStop a bondi de près de 70% en un mois après la réapparition sur les réseaux sociaux de Keith Gill, connu sous le pseudonyme Roaring Kitty.

Tesla

Tesla est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après que le cabinet Glass Lewis, spécialiste du conseil en gouvernance, a recommandé aux actionnaires de voter contre la rémunération prévue pour le patron Elon Musk, lors de l’assemblée générale prévue le 13 juin prochain. Elon Musk devrait percevoir 56 milliards de dollars si le projet était adopté, soit la rémunération la plus importante pour un CEO dans toute l'histoire des entreprises américaines. Le constructeur a décidé de soumettre une deuxième fois à l'assemblée générale le plan de rémunération de son patron.

T-Mobile US

Le géant américain des télécommunications T Mobile US a fait part du rachat de la quasi-totalité des activités mobiles de l'opérateur régional US Cellular qui grimpe de 8% en avant-bourse. L'opération est estimée à 4,4 milliards de dollars.Le rival de T Mobile US, Verizon, serait également en discussion pour racheter des parts de US Cellular, comme le précisait le Wall Street Journal en début de mois.