Nvidia : son directeur général, Huang, poursuivi en justice par un actionnaire pour ses liens avec un espion chinois présumé

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NVDA.O , de Nvidia, et son directeur général, Jensen Huang, ont été poursuivis lundi par une action collective potentielle les accusant d'avoir trompé les actionnaires en dissimulant ses liens avec un espion chinois présumé.