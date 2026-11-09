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Nvidia : son directeur général, Huang, poursuivi en justice par un actionnaire pour ses liens avec un espion chinois présumé
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 22:54

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

NVDA.O , de Nvidia, et son directeur général, Jensen Huang, ont été poursuivis lundi par une action collective potentielle les accusant d'avoir trompé les actionnaires en dissimulant ses liens avec un espion chinois présumé.

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