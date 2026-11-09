Nvidia : son directeur général, Huang, poursuivi en justice concernant des informations relatives à une espionne chinoise présumée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'accusations, tentative d'obtenir des commentaires, baisse du cours de l'action, paragraphes 2 à 8)

Nvidia NVDA.O et son directeur général, Jensen Huang, ont été poursuivis lundi dans le cadre d’un projet de recours collectif les accusant d’avoir escroqué les actionnaires en dissimulant les liens de Huang avec une espionne chinoise présumée.

Selon une plainte déposée devant le tribunal fédéral de San José, en Californie, les défendeurs ont induit les actionnaires en erreur au sujet de la liaison présumée de Huang avec Alice Huang, une ancienne cadre de la société Megaspeed, basée à Singapour, qui n’a aucun lien de parenté avec lui, et n’ont pas révélé que cette affaire soulevait des préoccupations en matière de sécurité nationale qui menaçaient la réputation et les perspectives commerciales de Nvidia.

Le New York Times avait rapporté le mois dernier l’existence de cette relation présumée, et indiqué que les autorités américaines avaient conclu qu’Alice Huang était une agente des services de renseignement chinois.

Nvidia n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Jensen Huang a déclaré aux employés de Nvidia qu’il avait été infidèle à sa femme, sans toutefois révéler les détails de cette relation présumée.

Il a cofondé Nvidia et a dirigé cette entreprise basée à Santa Clara, en Californie, qui est devenue le fabricant de puces le plus valorisé au monde, faisant de lui l’une des figures de proue mondiales de l’essor de l’intelligence artificielle.

Nvidia a annoncé dimanche l’ouverture d’une enquête sur cette affaire. Lundi, son action a clôturé en baisse de 4,3 %, ce qui a réduit la capitalisation boursière de Nvidia d’environ 190 milliards de dollars. La plainte a été déposée cinq minutes après la clôture de la Bourse américaine.

Il est courant que des actionnaires poursuivent des entreprises en justice après des baisses inattendues du cours des actions. Les actionnaires de Nvidia, menés par Mark Kistenmacher, réclament des dommages-intérêts d’un montant non précisé aux défendeurs.