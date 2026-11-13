Nvidia sans Jensen Huang : la Silicon Valley de l'IA partagée entre inquiétude et sérénité

Jensen Huang à Washington, aux États-Unis, le 28 octobre 2025. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANNA MONEYMAKER )

Jensen Huang avait à peine quitté la tête du géant des puces Nvidia que des participants à une conférence sur l'IA jeudi à San Francisco faisaient déjà combattre son avatar dans un jeu vidéo, signe d'une relative sérénité du secteur.

Derrière cette note légère, les participants du Cerebral Valley AI Summit, qui a réuni quelque 350 acteurs de la tech dans un petit musée de la ville, ont esquissé l'après-Huang : son départ inquiète les défenseurs des modèles d'IA ouverts, dont il était le principal soutien, et ouvre une brèche aux concurrents de numéro 1 mondial des puces pour l'IA.

Le cofondateur de Nvidia, 63 ans, qui dirigeait le groupe depuis 1993, a démissionné après des révélations sur sa liaison avec une femme soupçonnée par le renseignement américain d'espionnage au profit de la Chine.

Les actionnaires sont moins sereins : l'action Nvidia a perdu 13% depuis lundi et plus d'un quart en un mois, poursuivant une baisse amorcée avant le scandale. Pour un investisseur en capital-risque interrogé par l'AFP, une correction était déjà en cours sur des titres technologiques surcotés et l'affaire l'a seulement accélérée.

– Tristesse et optimisme –

Dans Cerebral Combat, un jeu d'arcade à la Mortal Kombat conçu par Weekend, start-up de jeux vidéo avec IA partenaire de l'événement, les joueurs ont opposé Jensen Huang à Mark Zuckerberg, patron de Meta.

Ils ont délaissé les autres avatars proposés : Elon Musk, Jeff Bezos, Sam Altman (OpenAI) ou Elizabeth Holmes, fondatrice déchue de la start-up de tests sanguins Theranos devenue la vedette d'un documentaire à succès postérieur à son incarcération pour escroquerie.

"Nous sommes très tristes de voir Jensen partir", a déclaré sur scène Asher Spector, cofondateur de la start-up d'IA Flapping Airplanes. "Cela dit, Nvidia a été un excellent partenaire" et "nous sommes très optimistes", a-t-il ajouté.

Jensen Huang défendait un écosystème favorable aux modèles dits ouverts, que les utilisateurs peuvent télécharger et modifier. Les principaux développeurs américains, comme OpenAI (ChatGPT) et Anthropic (Claude), conçoivent au contraire des modèles fermés, tandis que les entreprises chinoises dominent le secteur des modèles ouverts.

Il était "le chef de file" des modèles ouverts et son départ "crée beaucoup d'incertitude", a estimé sur scène Igor Babuschkin, cofondateur de xAI, la société d'IA d'Elon Musk, aujourd'hui à la tête de la start-up River AI.

Sous la direction de Jensen Huang, Nvidia s'est mis à financer massivement tout le secteur allant jusqu'à garantir jusqu'à 100 milliards de dollars pour un centre de données d'OpenAI. De quoi faire craindre des montages circulaires -- Nvidia finançant ses propres clients -- susceptibles d'alimenter une bulle de la tech.

"Les accords circulaires vont-ils être examinés de plus près et confrontés à la réalité ? Très probablement. Mais cela signifie-t-il que la fête est finie ? J'en doute fort", a écrit à l'AFP Emmanuel Vallod, associé du fonds Hivemind Capital.

– Une brèche pour les concurrents –

Les autres concepteurs de puces d'IA vont tenter de s'engouffrer dans une brèche inespérée.

"Il nous paraissait presque inimaginable que Nvidia ne soit pas le plus gros acteur dans quelques années", a reconnu sur scène Robert Wachen, cofondateur d'Etched, une start-up de calcul pour l'IA, racontant toute son admiration pour Jensen Huang avant le scandale. "Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a probablement une assez grosse ouverture", a-t-il ajouté.

Il ne faut pas pour autant enterrer Nvidia. "C'est un coup dur pour à peu près tous les acteurs du secteur, sauf les concurrents directs", a jugé Ali Ghodsi, patron de la plateforme de données Databricks, tout en assurant que "l'héritage de Jensen perdurera(it) (...) pendant des décennies".

D'autres géants de la tech ont survécu au départ de leur dirigeant, à la suite d'un scandale ou non, comme Microsoft ou Uber. Apple a aussi prospéré après la mort de son cofondateur, Steve Jobs, emporté par un cancer il y a quinze ans.

"Bill Gates, c'était Microsoft (...). On ne pouvait pas dissocier les deux", a rappelé Ali Ghodsi. "La culture d'une entreprise, c'est en grande partie la personnalité du PDG qui reste longtemps en place."

Mais avec le temps, les choses changent, et beaucoup "dépend de l'identité du prochain PDG", a-t-il ajouté.