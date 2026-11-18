Nvidia s'oppose à un retour de Huang et affiche une forme éclatante

Nvidia va dévoiler ses comptes trimestriels mardi, dans un contexte tendu après que les États-Unis ont annoncé renforcer les contrôles sur les exportations de puces ( AFP / I-HWA CHENG )

Le géant américain des puces Nvidia a fermé la porte mardi à un retour de son ex-patron Jensen Huang, empêtré dans un scandale mêlant adultère et contrebande, et affiché une santé de fer au troisième trimestre avec des perspectives relevées.

Son chiffre d'affaires a doublé sur un an pour atteindre 115,8 milliards de dollars, soit mieux que les 109 milliards projetés par les analystes selon un consensus établi par FactSet.

Pour la première fois depuis près de 28 ans et l'introduction en Bourse de l'entreprise de Santa Clara (Californie), Jensen Huang, contraint de démissionner la semaine dernière, n'était pas à la manœuvre pour présenter les comptes trimestriels.

L'appel aux investisseurs s'est ouvert sur une déclaration du président du conseil d'administration du champion des semi-conducteurs destinés à l'intelligence artificielle, qui a assuré que son organe de gouvernance "n'envisage pas de réinstaller Jensen au poste de directeur général".

Quelques heures plus tôt, l'emblématique sexagénaire s'était dit prêt à réintégrer son poste si le conseil d'administration le décidait, évoquant sur X un "déferlement" de messages de soutien d'employés, d'investisseurs et de clients.

L'Américano-taïwanais a été rattrapé par trois affaires d'adultère, dont deux avec des subordonnées. La troisième impliquait une femme d'affaires chinoise accusée d'avoir acheminé des puces Nvidia en Chine malgré un embargo américain.

Le renseignement américain a également soupçonné cette entrepreneuse, Alice Huang, d'espionnage au profit de la Chine.

Dans son message sur X, Jensen Huang n'a mentionné que les liaisons, qualifiées de "sérieuses erreurs", mais n'a rien dit du volet chinois du dossier.

Image tirée d'une séquence vidéo de CTI, obtenue via l'AFPTV le 9 novembre 2026, montrant Alice Huang (d), une cadre chinoise liée à Megaspeed, entreprise spécialisée dans les centres de données, lors d'un dîner organisé par Jensen Huang (g, de dos), PDG de Nvidia, dans un restaurant à Taipei le 22 mai 2025, à Taïwan ( CTI / - )

La valorisation boursière du groupe de Santa Clara a fondu de plus de mille milliards de dollars en deux semaines, du jamais vu.

Le marché a cependant bien réagi à la publication des résultats. Dans les échanges électroniques après la clôture de Wall Street, le titre reprenait quelque 5 %.

"Derrière nous à 100 %"

À l'incertitude née du départ de Jensen Huang, se sont ajoutées, lundi, de nouvelles mesures du gouvernement américain pour bloquer l'accès de la Chine à des processeurs de pointe pour le développement de l'intelligence artificielle.

Considérées comme les plus performantes pour l'IA, les puces de Nvidia sont particulièrement concernées, les restrictions touchant maintenant des pays tiers, où des acteurs sont soupçonnés de faciliter le contournement d'un embargo déjà en vigueur.

Un écran de télévision affiche des informations concernant Nvidia dans la salle des marchés de la Bourse de New York (NYSE), le 16 novembre 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

En 2025, l'entreprise a réalisé plus du quart de son chiffre d'affaires en Asie.

Pékin a réagi mardi en promettant de prendre les "mesures nécessaires" pour défendre ses intérêts, accusant Washington d'"abuser" de la notion de sécurité nationale.

Lundi soir, le ministère américain de la Justice a révélé mener une enquête pénale sur l'ancienne société d'Alice Huang, Megaspeed, qui a fait affaire avec Nvidia.

Le Congrès s'intéresse aussi de près à Nvidia et a annoncé mardi que Jensen Huang serait entendu le 1er décembre à huis clos par les représentants de trois commissions parlementaires.

Cherchant à rassurer investisseurs comme clients, Colette Kress, désignée directrice générale par intérim, a assuré que l'entreprise continue de prospérer "comme d'habitude".

"Nous sommes en contact avec nos clients, nos fournisseurs, nos partenaires, ils sont tous derrière nous à 100%", a-t-elle affirmé.

Elle a d'ailleurs annoncé un rehaussement des prévisions du groupe pour le prochain exercice, tablant désormais sur une croissance de 75 % du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent.

Nvidia a dit chercher activement un remplacement pérenne à Jensen Huang.

Parmi les sujets brûlants qui attendent le futur nouveau patron, celui des engagements colossaux pris par l'entreprise, sous l'impulsion de M. Huang, pour soutenir l'écosystème de l'IA, à coup de participations, prêts et garanties, sur lesquels Colette Kress a déjà émis des réserves.