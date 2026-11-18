Dans la tourmente depuis plusieurs jours, en raison de révélations sur des liaisons extraconjugales et de craintes d'espionnage ayant conduit au départ de son fondateur, Nvidia s'offre un répit ce mercredi : son action reprend 1%, à 157 USD, à la faveur d'une publication trimestrielle qui vient rappeler les solides fondamentaux et les perspectives favorables du groupe.

Le géant des puces pour l'intelligence artificielle (IA) Nvidia a dévoilé mardi soir un BPA ajusté (non GAAP) de 2,68 USD au titre du 3e trimestre de son exercice 2027, plus que doublé ( 111%) par rapport à la même période un an auparavant et supérieur au consensus, qui était de 2,48 USD.

Sa marge brute non GAAP s'est améliorée de 1,4 point, à 74,9%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 103%, à 115,8 MdsUSD (dont une hausse de 110%, à 107,6 MdsUSD, pour les centres de données), contre 108,9 MdsUSD attendus en moyenne par les analystes.

"Notre dynamique est bien réelle", commente Colette Kress, qui a succédé à Jensen Huang en tant que CEO par intérim. "Vera Rubin connaît un démarrage fulgurant, notre feuille de route progresse conformément aux prévisions et nos ambitions n'ont jamais été aussi grandes", ajoute-t-elle.

"Vera Rubin a généré près de 20 MdsUSD de chiffre d'affaires au cours de son premier trimestre de livraisons commerciales, marquant la montée en puissance la plus rapide de l'histoire de Nvidia", souligne Wedbush ce mercredi.

Pour le trimestre en cours, Nvidia indique tabler sur une marge brute comprise entre 71 et 72% et sur un chiffre d'affaires de 130 MdsUSD, à plus ou moins 3%, le groupe précisant ne pas avoir intégré de ventes de puces pour centres de données en Chine.

La prévision de chiffre d'affaires, qui intègre une semaine supplémentaire, s'avère ainsi supérieure au consensus, qui était de 125 MdsUSD, et à la borne haute de la fourchette de 124 à 130 MdsUSD anticipée par Wedbush.

Ce dernier souligne également que la direction a relevé sa prévision de croissance pour l'exercice 2028, de 70% à environ 75%, sur une base de comparaison désormais plus élevée pour l'exercice 2027, en raison d'une demande plus soutenue et de capacités d'approvisionnement supplémentaires.

Une solidité de la demande "difficilement contestable", selon Jefferies

"Des résultats supérieurs aux attentes, accompagnés d'un relèvement des prévisions pour l'exercice 2028, vont à l'encontre du sentiment négatif entourant l'IA et témoignent de la vigueur persistante de la demande pour les produits de Nvidia", réagit Jefferies.

Si elle reconnaît que des interrogations subsistent quant au rythme de déploiement des infrastructures d'IA et au risque d'un éventuel trou d'air, la banque américaine souligne que la valorisation actuelle intègre déjà une grande partie de ces inquiétudes.

"La montée en puissance de Vera Rubin se déroule comme prévu et devrait s'accélérer au cours du trimestre clos en avril. Les préoccupations concernant la transition à la tête de l'entreprise devraient persister, mais la solidité de la demande est difficilement contestable", conclut Jefferies.

Ainsi, Jefferies réaffirme sa recommandation "achat" sur Nvidia, tout en abaissant son objectif de cours de 300 à 250 USD, une nouvelle cible laissant entrevoir un potentiel de hausse de 61% par rapport au dernier cours de clôture.

Wedbush confiant dans la trajectoire de croissance à court terme

De son côté, Wedbush réitère sa recommandation "surperformance" et relève son objectif de cours de 275 à 293 USD, considérant qu'"avec ou sans Jensen Huang, les perspectives de demande de Nvidia à court et moyen terme restent inchangées", comme en témoigne cette nouvelle publication trimestrielle.

Alors que Nvidia se négocie à moins de 10 fois son estimation du BPA pour l'exercice 2028, le courtier estime que les anticipations des investisseurs intègrent déjà des scénarios encore plus défavorables que les pires hypothèses envisagées.

Wedbush conserve donc une opinion positive sur Nvidia, jugeant notamment que "les incertitudes actuelles ne devraient pas modifier sa trajectoire de croissance à court terme, ce qui devrait lui permettre de continuer à dépasser régulièrement les attentes implicites du marché".

"Par ailleurs, même si les facteurs susceptibles d'influencer les perspectives à long terme de Nvidia sont probablement plus nombreux et plus importants, la visibilité sur les exercices les plus éloignés a toujours été limitée", rappelle-t-il.