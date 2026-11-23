La Bourse de New York grimpe lundi dans les premiers échanges, portée par Nvidia NVDA.O (+30%), l'entreprise ayant annoncé peu avant l'ouverture que Jensen Huang reprenait ses fonctions de directeur général, qu'il avait été contraint de quitter ce même mois en raison de son implication dans un scandale présumé d'espionnage.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI grimpe de 2,27% à 49.239,91 et le S&P 500 .SPX , plus large, gagne 4,59% à 7.227,41​ points.

Le Nasdaq Composite .IXIC s'envole quant à lui de 7,30%.

L'action du fabricant de puces, qui avait été touchée de plein fouet par les révélations sur les liaisons extraconjugales de Jensen Huang, propulse dans son sillage le secteur des puces electroniques et les valeurs liées à l'IA.

L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX gagne plus de 12%, tandis qu'Intel INTC.O et AMD AMD.O avancent de 13% et 6,7% respectivement.

Nvidia venait de subir sa plus forte baisse hebdomadaire depuis 2008, le départ de Jensen Huang il y a moins de deux semaines ayant ébranlé la confiance des investisseurs et renforcé les inquiétudes quant aux perspectives du secteur de l'IA.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)