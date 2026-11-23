Nvidia s'envole de 30% après l'annonce du retour de Jensen Huang

Jensen Huang prend la parole lors d'une conférence en 2025

23 novembre (Reuters) - La Bourse ‌de New York grimpe lundi dans les premiers ​échanges, portée par Nvidia (+30%), l'entreprise ayant annoncé peu avant l'ouverture que Jensen Huang reprenait ses ​fonctions de directeur général, qu'il avait été contraint de quitter ​ce même mois en ⁠raison de son implication dans un scandale ‌présumé d'espionnage.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones grimpe de 2,27% à 49.239,91 ​et le ‌S&P 500, plus large, gagne 4,59% ⁠à 7.227,41 points.

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Le Nasdaq Composite s'envole quant à lui de 7,30%.

L'action du fabricant de puces, ⁠qui avait ‌été touchée de plein fouet par ⁠les révélations sur les liaisons extraconjugales de ‌Jensen Huang, propulse dans son sillage ⁠le secteur des puces electroniques et ⁠les valeurs liées ‌à l'IA.

L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie gagne plus ​de 12%, tandis ‌qu'Intel et AMD avancent de 13% et 6,7% respectivement.

Nvidia venait ​de subir sa plus forte baisse hebdomadaire depuis 2008, le départ de Jensen ⁠Huang il y a moins de deux semaines ayant ébranlé la confiance des investisseurs et renforcé les inquiétudes quant aux perspectives du secteur de l'IA.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par ​Benoit Van Overstraeten)